Oggi in Procura ci sarà il conferimento dell'incarico al Racis per la copia forense sul cellulare di Thomas Bricca, vittima di un agguato cinque mesi fa nel centro storico di Alatri. C'è attesa sulla conclusione delle indagini soprattutto dai familiari che dal 30 gennaio attendono risposte. Diverse le iniziative in questi mesi per chiedere giustizia per il diciannovenne.

«Estrapolazione dei dati sul telefonino del nostro Tommy, atto dovuto per avvalorare tante cose ed escluderne definitivamente altre - sottolinea Lorenzo Sabellico, zio di Thomas - C'è stata una tregua in queste settimane, con il rinvio dell'eventuale manifestazione sotto la Procura. Confidiamo nelle indagini che dovranno, ovviamente e necessariamente, raccogliere i frutti sperati, ma basta con le chiacchiere, adesso vogliamo i fatti, altrimenti da luglio ricominceremo a scendere in piazza.

A conclusione delle indagini ci aspettiamo gli arresti. Non è più possibile vedere una mamma distrutta. Suo figlio non c'è più. Stiamo cercando di distrarci in mille modi ma è impossibile. Che ci sia fiducia nessuno lo mette in dubbio, ma ci vogliono i fatti. Tutti stiamo conducendo una battaglia perché il nostro Thomas possa avere la giustizia che merita. La comunità attende risposte e giustizia. L'estrapolazione dei dati dello smartphone del nostro Tommy potrebbe essere un altro dettaglio per la definizione del quadro accusatorio. Anche i nostri ragazzi (suoi amici) hanno bisogno, ma come tutti noi, di una giustizia certa, perché lo Stato possa dare il dovuto segnale della sua indispensabile presenza».

A maggio sono state concluse le estrazioni della copia forense sui cinque cellulari finiti nell'inchiesta per la morte del giovane. Dopo aver sequestrato l'iPhone12 di Mattia Toson e il telefonino del fratello Niccolò (il primo è indagato, il secondo no), sotto la lente investigativa erano finiti i dispositivi di uno zio acquisito di Mattia, un amico e della fidanzata. Ora l'ultima operazione.

«Ci auguriamo che questa operazione possa dare una svolta, laddove dovesse servire, alle indagini», ha sottolineato nei giorni scorsi l'avvocato Colagiacomo che assiste la famiglia Bricca.

Oggi, dunque, il conferimento dell'incarico al Racis per la copia forense sul cellulare di Thomas.