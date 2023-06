«Quanto accaduto la scorsa notte (mercoledì, ndr), al pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, mette in luce la grave mancanza di sicurezza che si trovano a vivere tutti gli operatori sanitari».

Inizia con queste parole l'intervento del segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Frosinone, Antonio Cuozzo dopo il fatto di violenza registrato al pronto soccorso.

Stando a quanto ricostruito, un quarantenne, a cui era stato fatto un trattamento sanitario obbligatorio, ha sfondato la porta del Pronto soccorso.

«Qualche tempo fa un analogo episodio, finito con un'infermiera ferita aveva già acceso i riflettori su questa difficile situazione - continua il segretario Cuozzo - Come organizzazione sindacale abbiamo più volte chiesto a tutte le istituzioni, a ogni livello, di predisporre sistemi idonei di sicurezza per tutelare i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici contro queste aggressioni.

Quello che è successo a Frosinone, nella notte tra martedì e mercoledì, non può più essere tollerato, per questo motivo come Cisl Funzione Pubblica invieremo una richiesta urgente di incontro alla direzione Asl di Frosinone affinché si avvii un confronto immediato per trovare una soluzione e garantire idonei sistemi di sicurezza». Il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Frosinone aggiunge che «ci auguriamo che anche dalla Regione Lazio si pongano in essere tutti i provvedimenti necessari per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici».