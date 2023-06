Per Azzurra a solo un mese dalla nascita si è svolta la prima prova dell'esame di stato insieme alla sua mamma Chiara. Per la piccola è stata adibita una stanza dedicata per permetterle di stare accanto alla sua mamma e di e supportarla in questo giorno così importate. La piccola è stata accolta con sensibilità e dolcezza da tutta la dirigenza dell'Istituto Superiore "Bragaglia" di Frosinone: la vicepreside Sabina Nobili, i docenti, il personale Ata e la commissione d'esame.