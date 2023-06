Jolly Automobili, concessionaria ufficiale Citroën della provincia di Frosinone, è stata partner dell'iniziativa "Citroën drive Ponza electric", il progetto della casa automobilistica francese che supporta la transizione energetica e la diffusione della mobilità sostenibile nelle isole italiane. L'isola di Ponza è stata la protagonista di questo progetto green, con la consegna, in comodato d'uso, di una flotta di veicoli elettrici composta da quattro Citroën Ami - 100% ëlectric e dalla Nuova Citroën Ë-C4 X 100% elettrica. Le auto saranno utilizzate dalla polizia municipale, dalla protezione civile e dal sindaco dell'isola, per il regolare svolgimento delle attività quotidiane. La consegna ufficiale delle vetture elettriche alle autorità di Ponza è avvenuta lunedì 12 giugno, alla presenza del sindaco, Francesco Ambrosini, del vicesindaco Giuseppe Feola, della protezione civile e della polizia locale.

Alessandro Musumeci, direttore marketing Citroën Italia e Marco Antonini, managing director, hanno rappresentato il marchio. per Jolly Automobili era invece presente Claudia Giunti, brand manager del dealer della provincia di Frosinone. Le vetture messe a disposizione da Jolly Automobili alle autorità locali sono in grado di garantire lo svolgimento delle attività quotidiane con spostamenti fluidi, silenziosi e senza emissioni di CO2. Citroën Ami, la minicar anticonformista e rivoluzionaria, è l'auto adatta a tutti e può essere guidata a partire dai 14 anni. Le sue dimensioni contenute e ultracompatte garantiscono facilità negli spostamenti urbani e nei parcheggi. Nuova Citroën ë-C4 X Elettrica è invece la grande novità di Casa Citroën: un suv di ultima generazione alternativo ai classici modelli, che combina l'eleganza tipica di una silhouette fastback con la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 4 porte.

«Siamo fieri di potere dare il nostro contributo ad un progetto così importante per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incoraggiare tutti a optare per scelte sempre più green – afferma Giorgio Colaiacovo, Ceo del Gruppo Jolly Automobili di Frosinone – Tutti insieme possiamo costruire un futuro migliore per il nostro pianeta, ponendo in essere azioni volte al rispetto dell'ambiente e alla tutela del territorio, ancora di più in una piccola isola che rappresenta un vero e proprio patrimonio per il paesaggio e le acque incontaminate». Il Gruppo Jolly Automobili è la Concessionaria Ufficiale dei più importanti marchi automobilistici del settore automotive, presente in provincia di Frosinone dal 1986. Si distingue per la grande attenzione riservata all'evoluzione del mondo automobilistico e per la cura rivolta ai suoi clienti, dalla vendita dei veicoli ai servizi di manutenzione. L'obiettivo principale del Gruppo è mantenere un legame saldo con il territorio d'origine, con uno sguardo rivolto ai clienti provenienti da tutta Italia.