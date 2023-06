Delitto di via Pascoli, continuano i sopralluoghi da parte della polizia. Mentre si attende, tra circa un'ora, l'estrapolazione del contenuto del cellulare di Sandro Di Carlo - accusato dell'omicidio di Yirel Pena Santana - ora gli agenti del Commissariato di Cassino e i colleghi della Scientifica sono nell'appartamento in cui la dominicana è stata ammazzata. Prima un sopralluogo a casa del ventiseienne arrestato per la morte della giovane, poi ancora a via Pascoli. A caccia di indizi e prove importanti per l'impianto accusatorio.