Il grande giorno è arrivato per la prima prova di maturità. I cancelli dei licei e degli istituti superiori si sono aperti per l'ultima volta per circa 5.000 studenti ciociari che si stanno misurando con il primo esame della loro vita. La prima traccia di quest'anno è su Salvatore Quasimodo "Alla nuova luna", una poesia che fa parte della raccolta "La terra impareggiabile". Un'altra è stata presa dal libro "Gli indifferenti" di Alberto Moravia, un testo che risale al 1929. Poi c'è "L'elogio dell'attesa nell'era di Wathsapp" tratto da un testo di Marco Belpoliti che fa riferimento a un articolo pubblicato su "La Repubblica" nel 2018. Ci sono anche Piero Angela con "Dieci cose che ho imparato" e un testo di Oriana Fallaci, "Intervista con la storia", edito da Rizzoli nel 1977.

Notte prima degli esami

Come colonna sonora non poteva mancare la tradizionale "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti. Ieri sera, infatti, i maturandi si sono incontrati davanti alle scuole per cantare insieme. Canti, abbracci e tanta paura per quello che gli aspetterà una volta superato il tanto atteso esame di maturità.