Un incidente stradale è avvenuto poco fa nel comune di Castelnuovo Parano, nella zona Fossato- Valli. Coinvolti il vicario del paese parroco di Pico, che sta sostituendo il parroco locale in questi giorni, alla guida di una Seat, e una signora del posto che viaggiava a bordo di una Fiat 500 x. Entrambi hanno riportato delle contusioni e sono stati trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso di Cassino. Sul luogo dello scontro anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine.