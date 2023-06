Un'opera incompiuta, più volte teatro di morte, dove mancano sicurezza e decoro, un luogo oscuro e pericoloso al centro della città. Il consigliere d'opposizione Federico Altobelli (FdI) sollecita l'amministrazione del sindaco Luca Di Stefano a chiarire una volta per tutte quale sarà il futuro del complesso ex Tomassi. E si dice pronto a presentare un'interrogazione indirizzata al sindaco per chiedergli di fare chiarezza, in consiglio comunale, su quella e sulle altre opere incompiute. Sul nebuloso futuro del "mostro di cemento" Altobelli non fa sconti: «Voglio avviare un iter che porti a fare chiarezza sul problema urbanistico più grande di Sora. L'ex Tomassi è un ricettacolo di sporcizia, come dicono i tanti residenti costretti a vivere in condizioni indecorose».

Appelli che i cittadini che vivono lungo il perimento dell'ex Tomassi rilanciano ormai da molti anni, segnalando anche il continuo lancio di spazzatura all'interno della recinzione, la proliferazione di insetti e rettili, la vegetazione che avanza senza che nessuno si occupi di tagliarla, l'assenza totale di manutenzione.

«Parliamo di un'area abbandonata e incontrollata, dove sono morti dei giovani - sottolinea il consigliere Altobelli - Voglio comprendere perché non si intervenga in alcun modo. Nei mesi scorsi, il sindaco Di Stefano, all'inviato di "Striscia la notizia", ha dichiarato che a giugno avrebbe avuto tra le mani il quadro giuridico dell'ex Tomassi, praticamente a due anni dal suo insediamento. Ora attendo spiegazioni sul perché sia stato richiesto un atto "fotocopia" a quello del 2017. È già agli atti una fotografia sullo storico dello stabile redatto dal legale incaricato dall'amministrazione De Donatis che aveva avviato una rigenerazione urbana, avallata dalla Regione Lazio, che avrebbe dato vita a una scuola e riconsegnato un maggior decoro alla città. Se oggi l'attuale amministrazione ha un altro indirizzo politico - incalza l'esponente di FdI - che lo comunicasse, ma ci spiegasse anche perché non si procede nel prendere decisioni risolutive per quella zona. Nell'estate 2021 la società Mad Srl, durante il mandato dell'ex sindaco Roberto De Donatis, eseguì una bonifica dell'area, entrando nell'ex Tomassi, autorizzata perché titolata a farlo. Perché oggi non vediamo più gli operai? La legittimità della società Mad Srl nell'eseguire i lavori fu già riconosciuta dal Comune di Sora negli anni precedenti. I cittadini - conclude il consigliere Altobelli - aspettano risposte».