Da 26 anni si chiama ufficialmente "Esame di Stato", ma all'epoca era già abbastanza anziano per accettare così, su due piedi, un cambio di nome. Figuriamoci adesso che ha appena compiuto 100 anni! Così, per tutti, rimane il caro, vecchio Esame di Maturità. Era il 1923 quando il ministro Giovanni Gentile seminò il panico tra i maturandi di allora, creando un esame conclusivo di fine studi secondari che oggi sarebbe percepito come crudele e vessatorio: quattro prove scritte (ad esempio al liceo classico erano previste una prova d'italiano, due di latino e una greco) e un esame orale che verteva su tutto il programma di tutte le discipline degli ultimi tre anni di studi. Tutto qui? No, parliamo della commissione: soli membri esterni, spesso docenti universitari. Risultato? Super selezione e bocciati a profusione. Cent'anni dopo, di questo schema non resta traccia: ipotizzabile soltanto come pesce d'aprile… E anche in questo caso potrebbe indurre qualcuno poco incline agli scherzi a fare appello alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

Nei decenni si sono succeduti vari cambiamenti e formule diverse, in alcuni casi dettati dalle contingenze.

Oggi, prendono il via gli esami targati Valditara, che segnano il completo ritorno alla normalità: il credito scolastico torna a 40 punti (dopo i 50 del periodo pandemico), due prove scritte e un colloquio orale, durante il quale i candidati dovranno affrontare un'interrogazione a partire da uno degli spunti presentati dalla commissione, relazione sull'esperienza del Pcto e riflessione su un tema di Educazione Civica. 20 i punti per ciascuna delle tre prove. La commissione d'esame sarà composta da tre membri esterni e tre membri interni, con un Presidente esterno.

I numeri

A misurarsi con la Maturità in provincia di Frosinone saranno 4.904 alunni (4.791 interni e 113 esterni); 247 le classi totali coinvolte; 124 le commissioni d'esame. Nel Lazio, che ha fatto registrare il 96,7% di ammessi e solo il 3,3% di non ammessi, i ragazzi sotto esame sono 52.391: 50.861 interni e 1.530 esterni; le classi sono 2.647, mentre le commissioni nominate sono 1.333. Il dato nazionale parla di 536.008 studenti che si misureranno con gli Esami di Stato della Scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2022/2023.

Cronoprogramma

Lunedì scorso, si sono insediate le commissioni per la prima riunione plenaria: sono 14.000, per un totale di 27.895 classi. Ieri, il Ministero, per la prima volta, ha dato il via alla parte ministeriale della seconda prova per gli Istituti professionali di nuovo ordinamento pubblicando, alle 8.30, la chiave per aprire il plico messo a disposizione delle commissioni. In questi indirizzi l'elaborazione delle tracce del secondo scritto sarà effettuata dai docenti degli insegnamenti che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Sulla base delle indicazioni contenute nella "cornice nazionale generale di riferimento", le commissioni elaboreranno quindi tre proposte. Fra queste sarà sorteggiata la traccia che sarà svolta dai candidati il giorno del secondo scritto. Oggi, è in calendario la prima prova, quella di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Alle 8.30 il Ministero comunicherà la chiave per l'apertura del plico telematico. La chiave sarà disponibile sul sito del Mim. Domani sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Anche in questo caso sarà pubblicata, alle 8.30, la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce. È previsto, infine, un colloquio, che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti. Nello svolgimento dell'Esame, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà pure l'educazione civica.

I messaggi

«Ragazzi, quello che dovete fare sono due scritti tradizionali e un colloquio. Durante l'orale dovrete dimostrare quello che avete assimilato, in termini di contenuti e di metodo. Non troverete dall'altra parte degli inquisitori. I commissari sanno che dovranno cercare di cogliere quel grado di maturazione che i ragazzi hanno saputo raggiungere: quanto hanno assimilato del percorso, soprattutto dell'ultimo anno. Sarà quindi – ha sottolineato il ministro – un colloquio che dovrà essere vissuto con estrema tranquillità. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che, da domani (oggi, ndr), affronteranno la Maturità. Un vero esame di "maturità". Un consiglio: affrontatelo senza timori e con serenità» ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara. «Carissimi studenti - ha scritto il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano agli alunni della Ciociaria - sono qui per inviarvi un grande in bocca al lupo per gli esami di maturità che vi aspettano. So che questo è un momento molto importante per voi, che rappresenta la conclusione di un percorso di studi e l'inizio di una nuova fase della vostra vita. È la vostra notte prima degli esami, io, la mia, ce l'ho ancora ben impressa nel cuore e nella mente. È la vostra notte: parlatevi, messaggiatevi, sostenetevi, incoraggiatevi a vicenda con qualsiasi mezzo. Sono convinto che avete lavorato duramente per arrivare fin qui e che sarete in grado di affrontare con serenità e determinazione questo importante traguardo. Sappiate che la vostra famiglia e i vostri amici sono al vostro fianco in questo momento, pronti ad offrirvi il sostegno e l'incoraggiamento di cui avete bisogno. Non sarà un tema o un esercizio di matematica, tantomeno altri tipi di prove a determinare ciò che siete e ciò che potreste diventare. Ponetevi degli obiettivi e non abbiate mai paura di raggiungerli, non sentitevi meno degli altri. Siate unici, miglioratevi giorno dopo giorno. Abbiate il coraggio di osare senza avere paura di sbagliare. Vi auguro di cuore di superare brillantemente gli esami di maturità e di raggiungere tutti i vostri obiettivi futuri. Siate sempre orgogliosi del vostro percorso di studi e delle vostre conquiste, e ricordate che l'amore che metterete in ciò che farete sarà fondamentale per realizzare i vostri sogni. Perché l'amore è amore. Punto. In bocca al lupo a tutti voi!».