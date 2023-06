Era il 2018 quando un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada a Forca d'Acero tra una moto e un'auto. Le condizioni dell'uomo alla guida della "due ruote" erano apparse subito gravi. Ha lottato per anni tra la vita e la morte. Ieri mattina, all'alba, il suo cuore ha cessato di battere.



Gianni Cialone, cinquantadue anni, non ce l'ha fatta. Era ricoverato nella clinica Ini Città Bianca di Veroli.

La notizia si è diffusa nelle prime ore del mattino. L'uomo era molto conosciuto e stimato, prima dell'incidente prestava servizio al comando dei vigili del fuoco di Roma. Questo pomeriggio alle ore 15 si svolgeranno i funerali nell'abbazia di Casamari, a Veroli.

Il dolore

Anni di speranze, di attese di un possibile miglioramento, ma le sue condizioni erano apparse subito serie dopo l'incidente avvenuto cinque anni fa a Forca d'Acero, tra una moto e un'auto.

Ad avere la peggio era stato proprio il monticiano. Ieri mattina la notizia che ha destato tanto dolore nei familiari, amici, colleghi e tutte le persone che lo ricordano con grande stima e affetto.

È deceduto alle 6, amorevolmente assistito dai suoi cari. Cialone era un vigile del fuoco, amava il suo lavoro, svolto con impegno, dedizione e in prima linea per il prossimo. Poi il terribile incidente stradale del 2018. Gianni viveva nella zona della Bagnara, a Monte San Giovanni Campano.

Il ricordo

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari. Lascia la moglie e un figlio.

«Purtroppo ci ha lasciato Gianni. Una bravissima persona, un collega straordinario. Abbiamo sperato per lunghi anni in un miracolo. Lascia un grande vuoto»; «Ti ricorderemo per sempre, ciao Gianni». «Un abbraccio grande alla sua famiglia». Alcuni messaggi postati sui social in ricordo del cinquantaduenne. Oggi l'ultimo saluto nell'abbazia cistercense.