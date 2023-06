Sono ancora in corso le attività di ricerca di un uomo scomparso nel nulla ieri sera intorno alle 20. Si tratta di un quarantatreenne di Pontecorvo che intorno all'ora di cena ha chiuso l'auto a pochi passi da un ponte ed è scomparso nel nulla. I vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno già eseguito una accurata ispezione della zona durante la notte e anche del fiume. Ma dell'uomo ancora nulla. Le ricerche, aperte al momento per allontanamento volontario, vanno avanti anche in altre zone