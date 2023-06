Cinque agenti aggrediti, tre finiti in ospedale, due giovani arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. In ospedale anche uno degli arrestati.

È il bilancio di quanto accaduto nei giorni scorsi in un locale in via Tiburtina, nella parte bassa del capoluogo. L'arresto di un ventunenne campano, residente a Ceccano, e di un ventiduenne dominicano, residente a Frosinone, è stato convalidato. I due ragazzi sono stati rimessi in libertà, in attesa del processo che si terrà a settembre. Per entrambi, in conseguenza dell'evento, è stato applicato il "Daspo Willy" (una misura che consiste nel divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per i protagonisti di disordini o atti di violenza), e al campano è stata avanzata anche la proposta per l'emissione del foglio di via da Frosinone per tre anni.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito, i poliziotti, tre uomini e due donne, liberi dal servizio, stavano cenando in un locale e poco distante in un'altra tavolata c'erano il ventunenne e il ventiduenne insieme ad altre persone.

Per cause che saranno poi affrontare durante il processo fra tre mesi, ci sarebbero stati prima insulti nei confronti degli agenti e poi l'aggressione.

La scena non è passata inosservata. Subito sono state contattate le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia e per i due ragazzi è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

I soccorsi

Tre dei cinque poliziotti aggrediti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei dottori in ospedale. Hanno riportato una prognosi di sette giorni. È rimasto ferito a una mano anche uno degli arrestati, il campano.

Con un'ambulanza il ventenne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone. I medici hanno riscontrato al ragazzo residente a Ceccano una prognosi di 25 giorni.

Il giorno dopo i fatti avvenuti nel locale, c'è stata la convalida degli arresti.

Arresti dei due ragazzi che sono stati convalidati ed è stato fissato il processo per entrambi nel tribunale di Frosinone a settembre.