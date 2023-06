Graziano Origa è stato trovato morto in mare. Il cadavere ripescato durante la scorsa notte al Poetto di Quartu a Cagliari, in località Margine Rosso. Solo in serata è stato scoperto che quel corpo era del noto fumettista, grafico, disegnatore, giornalista e direttore editoriale. Origa aveva settantuno anni, forse un malore gli è stato fatale. Anche se le cause del decesso restano ancora da chiarire.

Nessuna ipotesi esclusa, nemmeno quella di un gesto volontario. È stato un artista pop all'epoca di Warhol e un punk prima dei punk. Ha collaborato con centinaia di quotidiani, settimanali e mensili, italiani e stranieri ed ha girato il mondo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena e la capitaneria di porto.