Se non è passato dalla porta, potrebbe rientrare dalla finestra. Dopo la bocciatura da parte del Consiglio di Stato dell'idea originaria del Comune di Frosinone, il progetto della strada di collegamento tra viale Olimpia e via Michelangelo sta riprendendo quota e su una nuova ipotesi di realizzazione sta lavorando in prima persona, con l'ausilio degli uffici tecnici comunali, il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Il percorso è quello già studiato e concordato da anni con Prefettura e Questura, che vede passare la nuova arteria tra l'Ufficio scolastico provinciale e il palasport su terreni oggi privati con i cui proprietari va raggiunto un accordo. Si tratta di poco più di 300 metri per la cui realizzazione all'epoca era stato previsto un costo intorno ai 600.000 euro. La strada verrebbe classificata come intervento di adeguamento funzionale e di completamento dello stadio e del vicino palazzetto dello sport e non più come nuova opera. Così potrebbe ottenere il nulla osta dalla Regione e dalla Soprintendenza.

L'area boscata da eliminare per fare posto all'infrastruttura è occupata per il 60% da acacia comune e per il 13% da vegetazione arbustiva rappresentata da canna comune e rovi: per oltre il 70%, e precisamente per circa 1.400 mq, l'area è popolata da piante infestanti (tali sono, oltre alle canne comuni e ai rovi, anche le acacie a causa della velocità del loro insediamento e della loro tendenza a soffocare le piante di specie autoctone, soprattutto le querce, in quanto caratterizzate da una crescita più lenta).

La strada, che verrebbe aperta solamente in occasione delle manifestazioni sportive e che consentirebbe di recuperare 800 posti auto su via Michelangelo, occuperebbe una superficie di 2.000 metri quadrati con un tracciato rettilineo, in declivio, stando alle più recenti richieste della Questura, per poter monitorare meglio dall'alto la situazione e l'ordine pubblico, che consente: il puntuale controllo della tifoseria ospite coi consueti mezzi a disposizione per le forze dell'ordine; l'innesto con viale Michelangelo con sbocco quanto più vicino ai punti di arrivo a Frosinone (autostrada e stazione ferroviaria); l'innesto su viale Olimpia quanto più vicino all'area del palazzetto dello sport, individuata quale zona dedicata a parcheggio dei mezzi (pullman) di trasporto della tifoseria ospite, onde rendere quanto più possibile breve il percorso di eventuale contrapposizione delle due tifoserie; limitazione dei costi; migliore fruibilità in relazione alle strutture "a servizi" presenti e previste nell'area e alla disponibilità dei terreni e minor impatto sui luoghi per come attualmente conformati sotto il profilo orografico, ambientale e paesaggistico. I tempi? Impossibile dirlo al momento, ma l'amministrazione Mastrangeli sta lavorando alacremente per trovare la soluzione.