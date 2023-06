«La verità è vicina. Attendete il giorno del giudizio. Estrapolazione dei dati sul telefonino del nostro Tommy, atto dovuto per avvalorare tante cose ed escluderne definitivamente altre. Giustizia per Thomas».

Un post pubblicato da Lorenzo Sabellico, lo zio di Thomas Bricca vittima di un agguato il 30 gennaio ad Alatri, a poche ore dalla notizia del conferimento dell'incarico al Racis per la copia forense sul cellulare del diciannovenne. Conferimento disposto per giovedì in Procura. Abbiamo raggiunto telefonicamente Sabellico il quale ci ha sottolineato «Tutti stiamo conducendo una battaglia perché il nostro Thomas possa avere la giustizia che merita.

L'estrapolazione dei dati del suo smartphone potrebbe essere un altro dettaglio per la definizione del quadro accusatorio. Anche i nostri ragazzi (suoi amici) hanno bisogno, ma come tutti noi, di una giustizia certa, perché lo Stato possa dare il dovuto segnale della sua indispensabile presenza. Intanto in concomitanza con l'azione giuridica, la nostra accezione di "giustizia sociale" continuerà ad avere una visione più ampia, dove parallelamente ad una sorta di azione di bonifica territoriale, si dovrà obbligatoriamente e responsabilmente agire con una presenza progettuale importante e continua, anche per assistere e sostenere le tante famiglie e persone che da essa saranno colpite. Ed è proprio su questo che abbiamo improntato la visione dell'Albero di Thomas.

Dove nessuno potrà e dovrà reclamarne diritti o esclusive, ma tutti saremo responsabilmente chiamati alla progettualità, rispettosi delle diverse inclinazioni, che vedrà costruire per la nostra Alatri un futuro importante e pieno di opportunità, funzionale per i nostri piccoli concittadini. Questo vorremmo fosse l'obiettivo di tutti: Istituzioni che dovranno dare le dovute priorità e spazi di realizzazione; la Chiesa riaprendo i suoi oratori in città tutti serrati e ben chiusi (tranne qualcuno); le Scuole, continuando il loro lavoro nella sinergia con le altre realtà e con l'umiltà di poter ascoltare di più e poter dialogare di più.

Bellissimo è stato, inoltre, l'incontro con il consigliere delegato alle pari opportunità e disabilità dove ci siamo trovati su tutto e gettato le basi per la realizzazione di un progetto di inclusione importante, per i ragazzi più in difficoltà».