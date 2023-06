Sempre più imprenditori vengono attratti dal vecchio borgo di Fiuggi. Nuove attività commerciali credono nella rinascita della città termale e del suo centro storico, con la storia e le leggenda che ne rappresentano un trampolino di lancio. Soltanto negli ultimi mesi, cinque nuove strutture commerciali hanno aperto i battenti, facendo respirare un ottimismo di vecchia data. Quindi la rinascita della città, famosa per la sua acqua oligominerale, è destinata a far scrivere una nuova pagina di storia. Anche in via Casavetere, la strada che collega Fiuggi agli Altipiani di Arcinazzo, dopo anni di silenzio è stata aperta un'attività commerciale, un'officina meccanica per le auto, ma il "clou" si trova all'interno del vecchio borgo, dove sono state aperte, quattro attività. Un quadro più che positivo, soprattutto in un momento in cui tanti turisti vedono incrementati i sevizi di ristorazione. Quindi, possono bere un caffè davanti allo storico Palazzo Falconi, oppure davanti al Palazzo comunale, alla Portella, alla Cattedrale dedicata all'Apostolo Paolo.

Tutto questo in città non è più un sogno, ma è diventato una bellissima realtà. Gran parte della crescita economica locale è il frutto di un lavoro esemplare da parte degli amministratori comunali, che oltre al decoro sono riusciti a creare una sinergia con ogni settore della città, facendo tornare la voglia di investire e di aprire nuove attività commerciali. Soddisfatto il sindaco Alioska Baccarini, che in un post su Facebook ha dichiarato: «Anche il Borgo di Fiuggi è in fermento, si rigenera e si arricchisce di attività commerciali». Insomma, la città termale sta tornando ad interessare non solo gli imprenditori che arrivano da fuori, ma anche i nuovi imprenditori locali, giovani fiuggini che investono per contribuire al rilancio del Comune e del territorio che ha dato loro i natali.