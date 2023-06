Benzinaio di Alatri pestato a inizio gennaio del 2022, oggi sarà ascoltato nell'aula di tribunale di Frosinone. A processo per lesioni è finito un quarantacinquenne di Vico nel Lazio. I fatti contestati si sarebbero verificati in un distributore di carburante a Tecchiena. Il motivo della discussione, sarebbe riconducibile a pregressi rapporti lavorativi e a forniture di carburante tra i due, quindi motivi economici. La vittima aveva dovuto fare ricorso alle cure dei dottori. Per lui una prognosi di 40 giorni. Stando alle accuse, a fine gennaio del 2022, il quarantacinquenne ha raggiunto il distributore di carburante. È sceso dall'auto e si sarebbe diretto verso il sessantaquattrenne. Dalle parole sarebbe passato alle mani, colpendolo con calci e pugni, fratturandogli anche le ossa nasali.

La scena non è passata inosservata ad alcuni passanti che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati il personale medico con un'ambulanza con cui il ferito è stato trasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone e i carabinieri per avviare tutti gli accertamenti del caso, utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sono state raccolte testimonianze e visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza. La parte offesa si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani. Oggi, dunque, il suo racconto nell'aula di tribunale.