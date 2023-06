L'amore è scattato qualche anno fa, tra i banchi della facoltà di Ingegneria dell'Università di Cassino, dove si sono conosciuti. Da allora non si sono mai lasciati. Dopo aver coronato gli studi, questa mattina gli ingegneri Sara e Vincenzo si sono giurati amore eterno e, per incorniciare il momento, sono tornati proprio lì dove è nato il loro grande amore: nel polo didattico di via Di Biasio. "La vostra Università vi augura una vita meravigliosa. Auguri", è il messaggio di congratulazioni che l'Unicas ha rivolto ai due novelli sposi.