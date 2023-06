Una ragazza che continua a vivere nei cuori e nei ricordi più belli dei familiari, degli amici, di quanti l'hanno conosciuta e non riescono a dimenticare quel suo sorriso contagioso. Non passa un giorno in cui, anche sui social, non venga ricordata Benedetta Quadrozzi, originaria di Alatri, residente da qualche anno a Frosinone, scomparsa a novembre dello scorso anno mentre giocava a tennis. Una notizia che destò tanto dolore e incredulità e ha lasciato in tutti un grande vuoto. Una ragazza che ha insegnato l'amore, l'amicizia, la bellezza dei piccoli gesti, il valore dell'affetto di un abbraccio. In sua memoria, domani, si svolgerà un evento dal titolo "Giochiamo a tennis con Benedetta".

Appuntamento dalle 9 alle 13 al tennis club Europa a Frosinone. A illustrare l'iniziativa è Stefano Peruzzi, il suo maestro di tennis e il titolare del club Europa.

«Benedetta era una ragazza di 18 anni bellissima, intelligente e meravigliosa dentro. Un sorriso e una dolcezza fuori dal comune. Un destino crudele ha fatto finire tutto. Ma lei è con noi ovunque e ogni istante.

Appassionata di tennis frequentava la nostra scuola tennis. Domenica 18 giugno dalle 9 alle 13 al tennis club Europa vogliamo ricordarla in campo, con tutti i suoi compagni, amici e quanti desiderano lasciare un segno. I maestri del circolo e i ragazzi della nostra agonistica daranno modo a tutti di poter colpire la pallina ricordando Benny. Presenzieranno la manifestazione sindaco e assessore e le varie istituzioni.

Nell'occasione verrà data possibilità di fare donazioni per l'acquisto di uno o più defibrillatori, che papà Pierluigi e mamma Paola decideranno a loro volta a chi donarli. Abbiamo anche fatto richiesta per avere una postazione della croce rossa, che contribuirà con una dimostrazione di primo soccorso e l'uso del defibrillatore. Vi aspettiamo in tanti».