«Sono tanti i disagi che sta provocando la mancata possibilità di prenotare il prelievo del sangue presso il cup regionale o le strutture ospedaliere». A parlare è Carmine Di Mambro, ex consigliere comunale da sempre attivo in tema di sanità. «Sono centinaia - aggiunge - i cittadini che si lamentano sui social e decine gli utenti che mi contattano affinché io mi faccia portavoce di questa ulteriore problematica. Da più di un mese non è più in funzione il servizio di prenotazione presso l'ospedale di Cassino e la struttura dell'ex Inam in via De Posis di Cassino. Due servizi indispensabili per tutti quelli che intendono effettuare accertamenti medici ed analisi. Chi deve sottoporsi alle analisi del sangue è costretto a file estenuanti che iniziano all'alba e con una numerazione artigianale del volontario di turno. Ovvero con dei ticket realizzati a penna che consentono all'utente di rispettare l'ordine di arrivò e poter poi accedere all'erogatore dei ticket elettronico che viene attivato alle 7.30».

Prosegue: «A subire maggiormente questa mancanza sono i pazienti che soffrono di patologie gravi o che si stanno sottoponendo a terapie e che non hanno più la possibilità di prenotare l'esame e quindi sono costretti ad affrontare una lunga coda che mina fortemente la loro fisicità già compromessa dalle cure mediche». Osserva: «Non si riesce a capire il motivo per cui, un servizio così importante, è stato rimosso. In questi mesi tante sono state le criticità che hanno costellato la sanità pubblica del cassinate e quella provinciale. Non possiamo dimenticare la mancanza di barelle, mai sopperita, presso il pronto soccorso del Santa Scolastica. La sanità pubblica è un diritto e la tutela del cittadino deve essere una priorità. Per questo lancio un appello al governatore del Lazio Francesco Rocca e al presidente della commissione sanità Alessia Savo, affinché questo importante servizio venga ripristinato entro brevissimo tempo»