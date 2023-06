Nonostante la settimana appena trascorsa sia stata scandita dalla pioggia praticamente ogni giorno, il settore manutenzione del Comune di Cassino ha portato a compimento un importante step di un programma di lavoro focalizzato su viabilità e sicurezza stradale che ha interessato tanto le periferie quanto alcune zone del centro: «Abbiamo completato il rifacimento dei marciapiedi in via Condotti, via Varrone, viale Dante, via Riccardo da San Germano e via Verdi – ha spiegato l'assessore Pierluigi Pontone nel report settimanale -. Sono stati installati nuovi specchi stradali in via San Nicola nei pressi dell'incrocio via Cocciuto, in via Monte Grappa-incrocio di via Mondello, via Marconi-incrocio via Lombardia».

Prosegue: «Interventi di manutenzione sulla vegetazione che costeggia via Varlese e le aree limitrofe, in via San Pasquale, via Peola, via Selvotta. Interventi di rifacimento dell'asfalto in via Ausonia vecchia e via Tommaso Campanella. Posizionato anche un nuovo stallo disabili in via Parini e realizzate diverse attività di manutenzione sulla rete della pubblica illuminazione del quartiere San Bartolomeo, in ia Sant'Antonino e in via Selvone. Sistemata anche la recinzione del centro anziani San Michele, divelta a seguito di alcuni movimenti franosi risalenti all'anno scorso».

Gli addetti alla manutenzione del Comune di Cassino hanno inoltre assicurato tutte le attività necessarie alla realizzazione della festa di Sant'Antonio (regolazione del verde pubblico, pulizia, installazione palco), nonché delle prossime celebrazioni di San Giovanni (manutenzione delle aiuole) e San Basilio a Caira (pulizia, manutenzione del verde, palco e sedie).