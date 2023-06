Il primo comune ad avere un luogo intitolato a Silvio Berlusconi sarà Arpino. Lo assicura il sindaco Vittorio Sgarbi che ha anticipato all'agenzia Ansa la sua iniziativa, rimbalzata rapidamente su tutti i social. «Ho impartito una specifica direttiva ai miei uffici - ha annunciato Sgarbi - perché si provveda in tempi brevi a individuare la piazza o il giardino da dedicare a un grande leader politico che è stato prima di tutto un coerente uomo delle istituzioni e uno statista che ha servito l'Italia anche quando non è stato al governo, improntando le scelte politiche al senso di responsabilità. Non temo le polemiche e invito altri colleghi che si riconoscono nell'area liberale e riformista a seguire il mio esempio».