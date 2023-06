Attività sportive gratuite per tutti e per tutte le età: l'amministrazione invita i cittadini all'inaugurazione ufficiale del progetto "Sport nei parchi" che si terrà sabato 17 dalle 17 alla Villa Comunale di Cassino.

Un pomeriggio all'insegna dell'attività motoria e del divertimento (Zumba, Pilates, Rafting, Pallavolo, Sitting Volley, Orienteering, Danza, Yoga-Pilates e molto altro) aperta a chiunque, bambini ed adulti, senza limiti di età!

L'obiettivo è ambizioso e inclusivo. A partire dal 17 giugno e fino al 30 luglio 2023, infatti, alla Villa Comunale di Cassino, operatori e istruttori qualificati di sei associazioni aspettano ogni fine settimana i tanti partecipanti.

«L'obiettivo è la realizzazione, a Cassino, di uno spazio nuovo, dinamico, in cui lo sport è inteso come esercizio di benessere ed educazione e, allo stesso tempo, una importante occasione per creare una rete di intenti e di scambio concreto di esperienze tra associazioni sportive che già operano sul territorio. Realtà che, in questo modo, hanno l'opportunità di confrontarsi tra loro in modo più sistematico e proficuo – ha spiegato l'assessora allo sport, Maria Concetta Tamburrini - Quello che andremo a inaugurare sabato e che accompagnerà Cassino per tanti weekend è una grande, bella, divertente opportunità per tutti i cittadini per condividere momenti di benessere e divertimento. In maniera totalmente gratuita!».



Le categorie

Per bambini le attività previste riguardano: atletica, pilates kids, scuola calcio, soft rafting, pallavolo, sitting volley, orienteering, danza, yoga-pilates, postural-pilates.

Per i ragazzi: funzionale – pesistica giovanile - scuola calcio-atletica- soft rafting - kayak - sup - pallavolo - sitting volley - orienteering-danza, yoga-pilates, postural-pilates. Per le donne: fitness musicale-pilates- gag- funzionale- ginnastica dolce - soft rafting – kayak -sup - pallavolo - sitting volley - orienteering-danza, yoga-pilates, postural-pilates - circuito addome. Per gli anziani: ginnastica dolce - pilates - soft rafting – pallavolo - sitting volley - orienteering, postural-pilates, ginnastica terza età. Per persone con disabilità: sitting volley - orienteering - special sport: attività motoria - soft rafting.

Per partecipare e necessario iscriversi, in maniera totalmente gratuita direttamente sul posto presso l'associazione che propone l'attività scelta.