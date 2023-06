Il 22 giugno in Procura a Frosinone sarà conferito l'incarico al Racis per la copia forense sul telefono di Thomas Bricca, il diciannovenne vittima di un agguato il 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri. A inizio maggio sono state concluse tutte le estrazioni della copia forense sui cellulari finiti nell'inchiesta per la morte del diciannovenne.

Dopo aver sequestrato l'iPhone12 di Mattia Toson e il telefonino del fratello Niccolò (il primo è indagato, il secondo no), sotto la lente investigativa dei carabinieri del Racis erano finiti i dispositivi mobili dello zio acquisito di Mattia, Francesco Dell'Uomo detto "Budella", di un amico stretto e della fidanzata. Ora l'ultima operazione peritale sul cellulare di Thomas non ancora analizzato.