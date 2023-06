Rubinetti a secco nelle periferie di Cassino e nel comune di Sant'Elia Fiumerapido. Un nuovo guasto alla conduttura adduttrice Asta Vaccareccia 2 in località Cartiera, ha infatti costretto i tecnici di Acea Ato 5 a sospendere il flusso idrico nelle zone di via San Michele, via Tufo, via Caprareccia, strada Portella, via Selvotta, via Ascensione, via Sant'Antonino, via Cappella Morrone, via Ai Patini.