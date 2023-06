Con il Covid ormai alle spalle è riesplosa la voglia di viaggiare. E si torna a parlare, con sempre più insistenza, del terzo aeroporto del Lazio. Il risultato è che Frosinone e Viterbo riprendono a sfidarsi a distanza.

Dopo l'intervento da Viterbo dell'avvocato Giovanni Bartoletti per il locale comitato e la conseguente risposta dell'Aparf, l'associazione che sostiene lo scalo di Frosinone, arriva una nuova presa di posizione dalla Tuscia.

Il primo punto che Bartoletti per il comitato Aeroporto Viterbo evidenzia, riprendendo un parere del 2007 sui "Livelli di accessibilità dell'aeroporto di Viterbo" del professor Stefano Paleari dell'università di Bergamo, riguarda il fatto che la maggior parte dei collegamenti sono per e da destinazioni del Nord o del Centro Europa. «Per arrivare a Frosinone gli aerei dovrebbero attraversare le rotte di decollo e atterraggio di Roma andando a collidere con il traffico di Fiumicino. E sappiamo quanto complicate siano le procedure di atterraggio». Nel rapporto che cita Bartoletti si legge che «posizionando l'aeroporto a Viterbo i collegamenti risulterebbero in media più corti di circa 130 chilometri rispetto all'alternativa di Frosinone». Il che comporterebbe «una riduzione dei tempi di volo quantificabile in almeno 10 minuti con conseguenze positive anche per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale».

Secondo Bartoletti Viterbo non perderebbe in un confronto con Frosinone sui collegamenti. E dice: «Viterbo ha un collegamento stradale perfetto e competitivo ed è la superstrada Viterbo-Orte-Civitavecchia mentre la Viterbo-Civitavecchia-Fiumicino sta per essere completata. Certo il collegamento ferroviario non è il massimo, ma Viterbo è stata scelta allora anche in un'ottica di miglioramento dei collegamenti ferroviario e stradale. La decisione per Viterbo era stata presa».

Nello studio del 2007 si mettevano a confronto i tempi di percorrenza da Viterbo e da Frosinone per Roma. Tra navetta, tempi di interconnessione e tratto ferroviario Orte-Viterbo si stimava un tempo di percorrenza di 1 ora e 36 minuti (33? di navetta, 10' di interconnessione e 53' di ferrovia) che poteva ridursi dino a 1 ora e 21 minuti in caso di opzione Roma Tiburtina. Dal canto suo Frosinone aveva una percorrenza di 1 ora e 43 minuti, così calcolata: 8 minuti di navetta, 17 di interconnessione più 1 ora e 18 minuti di treno per Roma.

Certo dal 2007 a oggi molte cose sono cambiate, a partire dal fatto che ora Frosinone, anche se una sola volta al giorno, ha un collegamento con Roma con l'alta velocità con un tempo di percorrenza di 38 minuti, di molto inferiore rispetto all'ora e un minuto che impiega il collegamento ordinario più veloce fino ad arrivare all'ora e 38 minuti di quello più lento. La durata mediana della tratta Frosinone-Roma su rotaia sarebbe, dunque, di un'ora e 14 minuti. E poi Frosinone ha anche l'autostrada. Certo partire in treno direttamente da Viterbo per andare a Roma può significare impiegare da un minimo di un'ora e 35 a un massimo di due ore e 47 con un cambio. Da Orte, invece, ci vorrebbero minimo 36 minuti, massimo un'ora e otto minuti.

Bartoletti insiste poi su una serie di aspetti tecnici che, in passato, hanno affossato il progetto frusinate. «Se chiedi a un pilota se è possibile fare un aeroporto a Frosinone con quella orografia e con quelle condizioni climatiche ti dirà che non è possibile, tant'è che l'Enac bocciò il progetto proprio sugli aspetti della sicurezza».

Altro capitolo affrontato in queste settimane quello dell'eventuale spostamento della scuola di volo di elicotteri del 72° Stormo da Frosinone a Viterbo in previsione della scuola interforze, ma senza la Marina.

«Sullo spostamento del 72° Stormo ho scritto una relazione ai vertici delle Forze armate e ai ministeri della Difesa e delle Infrastrutture - prosegue Bartoletti - Credo che qualcosa si stia muovendo. Viterbo non lo vuole, Frosinone non lo vuole perdere. Frosinone deve stare attenta rischia di perdere l'uno e l'altro: il 72° Stormo più l'indotto e l'aeroporto».

Ma intanto a Viterbo ci si muove. «Abbiamo chiesto un appuntamento con Aeroporti di Roma. Occorre capire chi deve investire i soldi e cosa deve fare».

Sullo sfondo resta la bozza del piano aeroporti dell'Enac. «Il piano non dà soluzione. Non parla del terzo aeroporto del Lazio come se non ci fosse la sentenza del Tar che dimezza i voli di Ciampino e quella che boccia la quarta posta di Fiumicino». Bartoletti riserva una stoccatina anche al presidente Enac Pierluigi Di Palma: «Una settimana prima parlava di aeroporto di Frosinone ma poi nel piano di Frosinone non c'è traccia».

Bartoletti invita a fare presto: «Bisogna fare fronte al problema - conclude - sennò si rischia il collasso. C'è il giubileo a breve e Roma sarà molto affollata».