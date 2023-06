Forze fresche in arrivo per il settore Manutenzione del Comune di Cassino. A cominciare da ieri, infatti, a dare manforte al piccolo manipolo di operai comunali, ci saranno otto percettori di reddito di cittadinanza, che presteranno servizio per due giorni a settimana.

«L'assessore alla Manutenzione, Pier Luigi Pontone comunica che si è dato inizio al progetto Puc 2023 (Progetti utili alla collettività)», si legge in una nota di palazzo De Gasperi.

«Da ieri - prosegue la nota - si è infatti avviata la collaborazione con il settore a lui delegato da parte di otto percettori del reddito di cittadinanza».

È una collaborazione che dovrà apportare un aiuto, sia pur minimo data la limitatezza delle ore lavorative previste per loro dalla norma, alle limitate risorse umane della Manutenzione comunale. I percettori del reddito, potranno essere utilizzati solo per complessive otto ore settimanali che sono state ripartite in due giorni da quattro ore ciascuno.

«Gli otto percettori del reddito di cittadinanza – dice l'assessore Pontone - affiancheranno le nostre squadre nel taglio delle erbacce, nella cura del verde e nelle piccole manutenzioni».

Pontone fa poi sapere anche che uno degli otto darà il proprio apporto lavorativo esclusivamente al cimitero di San Bartolomeo e che è in cantiere un altro progetto per incrementare le unità.