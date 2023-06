Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio in un'attività che si occupa della produzione e ricostruzione di pneumatici. Ferito gravemente a una mano un trentenne residente nella città dei Papi, si tratterebbe del titolare dell'azienda.

Sul posto è arrivato il personale medico che dopo le prime cure ha disposto per l'uomo il trasferimento in una struttura ospedaliera della capitale. Sono intervenuti, inoltre, i carabinieri e il personale dello Spresal, servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, come da prassi in simili circostanze.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'anagnino stava manovrando un macchinario quando, sembrerebbe, sia stato colpito in maniera grave ad una mano, da una delle catene.

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. All'elisuperficie "Bruno Colacicchi Caetani" della famiglia Beccidelli si è alzata in volo un'eliambulanza alla volta della capitale.

Il trentenne è stato trasportato in codice rosso al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma. Il trentenne fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha riportato serie ferite a una mano.