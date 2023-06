Una donna è caduta dall'ultimo piano di un palazzo, in via Lungoliri Cavour a Sora. Per lei, una cinquantenne, non c'è stato nulla da fare. La polizia locale ha chiuso la strada al traffico per consentire le manovre di soccorso. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale e agli operatori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri.