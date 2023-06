Ce l'ha fatta: il birrificio abbaziale Montecassino è l'unico del Lazio ad avere ottenuto un premio nella decima edizione del Cerevisia, una competizione che punta alla valorizzazione delle birre artigianali in Italia.

Erano 147 le etichette in concorso, il podio è spettato all'Umbria, con sei birrifici premiati, seguita dalla Campania con 3. Un solo birrificio premiato in Lazio e il "trono" è toccato a una delle tre "bionde" in gara proposte dall'imprenditore Daniele Miri.

«Ci ho sperato molto - ha subito commentato - ma sapevo che ricevere quella mail significava essere tra i vincitori del più importante premio nazionale per le birre artigianali, tra l'altro l'unico che addirittura analizza chimicamente le birre in gara rendendo ancora più difficile e selettivo il concorso.

Un premio Nazionale di questo livello restituisce una soddisfazione unica anche in materia di meritocrazia, lontano da ogni collegamento locale, una vittoria doppia, importantissima".