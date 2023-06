Storia a lieto fine ad Ausonia. Un bambino di poco più di un anno è rimasto chiuso in casa da solo ed è stato messo in salvo da un giovanissimo volontario della Protezione civile del paese.

È stata una frazione di secondi e con l'imprevedibilità che caratterizza i piccoli di quell'età, un bambino ha chiuso il portone della sua abitazione nei vicoli del centro storico di Ausonia, restando all'interno.

Con lui solo i due cagnolini di casa. Fuori la sua mamma, nella disperazione.

Tutto il vicinato si è messo in moto, qualcuno ha intrattenuto il bambino da fuori, qualcuno ha composto il numero dei vigili del fuoco, quando è arrivato Jonathan Piccolino, ventitré anni, la divisa della protezione civile indossata con orgoglio, come gli ha insegnato il suo papà, anche lui volontario dell'associazione. Ed è lui a raccontare come sono andati i fatti: «Ho individuato una scala di legno nei pressi dell'abitazione, quindi l'ho utilizzata per raggiungere una finestra; ho forzato la serratura, sono entrato in casa e ho raggiunto il bambino. È stata un'emozione fortissima sollevarlo in braccio e vederlo sorridere, mentre mi faceva "ciao" con la manina.

Intanto mi ha colpito il comportamento dei due cagnolini: forse stavano "proteggendo" il piccolo, perché vedendomi hanno cominciato ad abbaiare forte e ad accanirsi contro la mia divisa. Il momento più bello è stato riconsegnarlo alla mamma che l'ha abbracciato forte».

E sull'esperienza di volontario della protezione civile, dice: «Viviamo in un'epoca in cui non abbiamo mai tempo, ma dedicarne un po' agli altri, alla comunità a cui si appartiene regala emozioni e positività.

Le associazioni sono palestre di diritti e rappresentano una risposta agli atti di vandalismo o di inciviltà. Qui ad Ausonia cerchiamo di coinvolgere i ragazzi sin da piccoli, per esempio dalle scuole medie in poi proponiamo loro di affiancarci nel consegnare bottiglie d'acqua durante gli eventi».

Un senso civico altissimo quello di Jonathan Piccolino, che in questi mesi sta svolgendo ad Ausonia anche il servizio civile: di lui e del suo operato, della sua voglia di fare e dell'immensa disponibilità si dice orgogliosa la consigliera al settore, Anna Santamaria.