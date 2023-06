Trasporto e refezione scolastica: il Comune di Cassino ha aperto i termini per la presentazione delle domande di accesso ai servizi per l'anno scolastico 2023/2024.

Per il servizio di trasporto scolastico, l'avviso si rivolge alle famiglie degli alunni residenti nel Comune che frequentano la scuola primaria e dell'infanzia site nel territorio comunale.

La domanda andrà presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente tramite il modulo scaricabile sul sito del Municipio. Oltre al modulo, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica con attestazione isee ed una copia di un documento d'identità. Si precisa che gli alunni saranno ammessi ad usufruire del servizio trasporto scolastico, fino ad esaurimento dei posti disponibili sullo scuolabus.

Si ricorda che è previsto il trasporto gratuito (dalla propria abitazione alla scuola e viceversa) per gli alunni portatori di handicap che beneficiano della legge 104/92, iscritti alla scuola dell'obbligo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Comune.

Per quanto riguarda la refezione scolastica, il servizio si rivolge agli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia situate sul territorio comunale e agli alunni con residenza anagrafica in altri comuni che possono beneficiare del servizio previo pagamento della quota di 5,18 per pasto.

La domanda andrà presentata direttamente all‘ufficio della società "AllFood s.p.a" posto all'interno della sede comunale. Oltre al modulo scaricabile sul portale dell'Ente è necessario presentare, anche in questo caso, la dichiarazione sostitutiva unica con attestazione isee ed una copia di un documento d'identità. Il tutto entro il 30 giugno.