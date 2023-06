Stava prendendo il sole in spiaggia quando un masso di granito si è staccato dalla parete rocciosa e l'ha travolto. Inutili i soccorsi per un turista di sessantadue anni che è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta sulla spiaggia in località Abbatoggia a La Maddalena, in Sardegna. L'uomo si trovava in vacanza nell'isola da alcuni giorni in compagnia della nipote di otto anni. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata proprio lei, arrampicandosi sulla scogliera, o saltando da una roccia all'altra per gioco, ad aver causato la frana. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto.