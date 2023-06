Sisma bonus, un altro immobile sequestrato a Cassino. Dopo la recente inchiesta che aveva portato all'iniziale sequestro dell'intero ex mercato coperto - i cui appartamenti acquistati da ignari cittadini sono stati restituiti agli aventi diritto - ora è toccato all'intero "Edificio 2 Parco del Gari". Tre le persone indagate dalla procura, assistite dagli avvocati Sandro Salera, Annalisa D'Aguanno e Gianrico Ranaldi. Ma secondo quanto emerso a margine di complesse attività d'indagine ancora in corso, ci sarebbero altri soggetti coinvolti. Posizioni e accuse tutte da definire.

Secondo quanto è in fase di verifica da parte delle Fiamme gialle di Formia, il legale rappresentante di una società immobiliare insieme al progettista e al procuratore della stessa società avrebbero perfezionato plurimi contratti di compravendita per appartamenti in fase di completamento inducendo in errore l'amministrazione finanziaria dello Stato circa il numero effettivi degli immobili oggetto di contratti, procurando così alla società immobiliare un ingiusto profitto proprio in relazione a quanto concesso dal "sisma bonus".