Un altro rogo in pieno centro a Cassino. Dopo quelli registrati nei giorni scorsi, ieri in via Arno sono stati dati alle fiamme anche indumenti e plastica. Una situazione da non sottovalutare. «Un altro rogo, questa volta in via Arno» tuonano gli attivisti dell'Ansmi. «Via Garigliano, a pochi giorni dalla bonifica, è tornata una discarica di rifiuti speciali e ingombranti - continuano - Nonostante l'impegno h24 dell'assessore all'ambiente del comune di Cassino, Pierluigi Pontone, e della stessa Associazione nazionale della Sanità militare italiana - Sezione Di Frosinone - non si riesce a fermare questa ondata di attentati alla salute pubblica. Mancano controlli continui, manca la repressione dei reati ambientali e sanitari» sottolineano ancora gli ambientalisti. Qualche giorno prima altri roghi in pieno centro: in via del Foro, in via Santa Restituta, in via Torricella, Santo Spirito, Abruzzi e San Giacomo. A fuoco rifiuti di ogni genere, compresi residui vegetali bagnati.

Una vera minaccia

Secondo gli ambientalisti ci si dimentica troppo spesso delle conseguenze legate alla combustione di materiali speciali e di rifiuti come plastica e derivati. «Soprattutto i cittadini dell'area sud della città, compresi gli studenti delle scuole, sono sottoposti quotidianamente a una minaccia sanitaria grave per lo sprigionarsi di sostanze dannose dai roghi che vengono appiccati nella notte. E per il rischio igienico-sanitario che costituiscono i rifiuti con la presenza di colonie di ratti» sottolinea il presidente dell'Ansmi, Edoardo Grossi. Che poi pone in evidenza anche le tante istanze inoltrate negli anni alle autorità competenti e rimaste senza risposte concrete. Quindi lancia un appello: «L'appello è alle forze dell'ordine, affinché siano più incisive su questa emergenza sanitaria, spesso sottovalutata. Da anni chiediamo un intervento serio e strutturato per porre fine a questa minaccia».