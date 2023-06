Il Frosinone in serie A attirerà più tifosi rispetto alle passate stagioni. Ciò comporterà degli accorgimenti per garantire la sicurezza all'interno e all'esterno dell'impianto del Casaleno soprattutto in occasione degli eventi di maggior richiamo di pubblico e dei grandi flussi di spettatori da fuori provincia e fuori regione. Posti auto, percorso per i supporter in trasferta, vie di fuga e deflusso saranno ripassati ai raggi X per migliorare, nel caso richiesto, le condizioni di sicurezza e fare che tutto fili per il verso giusto. Anche se da pochi giorni si conosce l'esatta composizione delle squadre partecipanti alla prossima stagione, è ancora prematuro pensare a come gestire l'ordine pubblico. Molto dipenderà dal numero degli abbonamenti, dall'affluenza dei tifosi ospiti, dalla contingenza del momento. Dalla questura fanno sapere che «il modulo è sempre quello e che non ci saranno grossi stravolgimenti». Allo Stirpe si è già giocato in serie A e poi l'ordine pubblico è stato garantito, sempre in serie A, anche al vecchio stadio.

In alcuni incontri, poi, sarà l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive a chiedere un rafforzamento delle misure in considerazione del contesto del momento (importanza del match in base alla classifica, eventuali intemperanze verificatesi nelle settimane antecedenti), ai precedenti e alla rivalità tra i gruppi di ultras o alla loro politicizzazione. Tra gli incontri in predicato di ricevere il bollino rosso quelli con il Verona, in considerazione degli scontri di piazzale Europa prima del match del 29 novembre 2015, o con l'Inter, a seguito dei tafferugli del 9 aprile 2016, o quelli con grande afflusso di tifosi ospiti (tipo Napoli, Roma e le big del Nord). Rivalità accese e incidenti in passato si sono verificati in occasione delle partite con il Lecce e la Salernitana. Nel corso della prima stagione in A problemi pure nelle sfide con la Lazio, a Frosinone con un tentativo di un gruppo di tifosi di entrare senza biglietto, e a Roma, sul treno e alla stazione Termini. Per quanto verificatosi in quell'occasione scattò un divieto di trasferta a Firenze per i tifosi ciociari. La mancata promozione in serie A del Bari, poi, ha come diretta conseguenza una gara in meno da bollino rosso, visti i precedenti. Rispetto allo scorso campionato non ci saranno tra le gare già catalogate a rischio quelle con la Reggina, il Perugia, il Pisa o il Palermo.

Se nella prima storica stagione di serie A si giocava al Comunale con tutti i suoi problemi per ubicazione e capienza, le altre sono state e saranno allo Stirpe in ben altro contesto. La mancata realizzazione della strada di collegamento tra via Michelangelo e viale Olimpia da destinare ai tifosi ospiti impone, però, delle chiusure più impattanti. Il problema della strada di collegamento è finito davanti alla giustizia amministrativa per la protezione delle aree boscate che, di fatto, come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato non prevede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per «la realizzazione di nuove infrastrutture di viabilità locale». Ora si sta cercando di risolvere l'impasse con una nuova strada a servizio della futura scuola che sorgerà nei pressi del provveditorato, ma i tempi probabilmente non sono compatibili con l'inizio del prossimo campionato previsto ad agosto.