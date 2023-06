Il loro impegno continua, senza sosta. Allo stesso modo la loro dedizione, il mettere a disposizione il loro tempo per costruire un cammino comune, un contenitore di idee, nel segno di Thomas Bricca, vittima di un agguato il 30 gennaio scorso. Un simbolo di speranza, come l'albero di Thomas, rappresentato anche nell'infiorata realizzata domenica scorsa. «La parola d'ordine come abbiamo detto dall'inizio è inclusione e relazione - sottolinea Lorenzo Sabellico, zio di Thomas. Sin da subito ci siamo attivati con una visione piccola ma importante che abbiamo chiamato "L'albero di Thomas". Abbiamo cercato di spiegare subito che non vuole essere un progetto o solo un'associazione, ma il simbolo di un cammino comune, un contenitore di idee e progetti per i ragazzi e non solo ovviamente, ma per tutta la comunità. Uno spazio e un tempo dedicato tutto a loro, gli amici di Thomas così tanto destabilizzati dagli eventi, ma anche conseguenza di una solitudine che si è palesata ora, frutto amaro delle nostre "distrazioni" di adulti e delle istituzioni. È stato, è e sarà importante per noi continuare a supportarli nelle loro idee, ma soprattutto restituire loro una realtà di cui tradizioni e valori sono cardini fondamentali per la loro comprensione. L'infiorata del Corpus Domini di domenica è servita anche a questo: essere inclusi per partecipare, comprendere e crescere, supportati da una comunità intera e loro. I ragazzi questo lo hanno compreso molto bene e per questo continuano a rispondere entusiasti, con i loro tempi ovviamente, ma con tanta energia che comincia a riemergere». Sabellico ha tenuto a ringraziare «in primis tutta la comunità di Alatri con i loro continui abbracci. Vogliamo ringraziare Fausto Sabellico vicepresidente della sezione infioratori dell'associazione Acta, Gianna Ritarossi, il grande maestro Giorgio Tolomei e tutti gli infioratori del gruppo "Madonna delle Grazie" che subito ci hanno accolto includendoci nella loro maestosa e stupenda infiorata dandoci uno spazio per il nostro simbolo che subito ha trovato un posto nella loro, tra l'altro dal profondo significato spirituale. Grazie a loro abbiamo riportato un altro sassolino, fatto di speranza e progettualità».

Il desiderio è quello di far diventare l'albero di Thomas, l'albero di tutta la comunità «perché rendendo buono l'albero anche il suo frutto sarà buono. Grazie al vicesindaco Roberto Addesse che più di una volta è passato a trovarci come cittadino e amico. Grazie soprattutto a mia moglie e alle mie piccole. Grazie da tutti noi e anche da mamma Federica, perché Thomas è in tutti noi, e nulla andrà perduto del nostro dolore». Intanto si continua a chiedere giustizia per l'agguato costato la vita al diciannovenne ormai più di quattro mesi fa. «Chiediamo giustizia ancora con più convinzione e senza mezzi termini. Pronti alla mobilitazione, continuiamo a valutare la possibilità di una manifestazione sotto la procura di Frosinone».