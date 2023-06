Si abbassano i tempi di durata delle cause civili. Un dato, diffuso nell'edizione di ieri del Sole 24 Ore, che accomuna Frosinone e Cassino. Nel capoluogo i tempi nel 2022 rispetto al 2019 si sono ridotti dell'11%, a Cassino anche meglio, del 13%. Solo che a Frosinone la durata media è di 369 giorni con soli 32 tribunali che fanno meglio, mentre Cassino, in questo caso, fa decisamente peggio con 675 giorni. La durata dei procedimenti civili è stata calcolata con il "disposition time" che si ottiene in questo modo: 365 x (pendenti finali/definiti). Si tratta di un indicatore utilizzato a livello europeo e che risulta fondamentale per centrare gli obiettivi del Pnrr. Il Pnrr, infatti, dà un obiettivo che è la riduzione del 40% a giugno del 2026 di tutti e tre i gradi di giudizio. Obiettivo che, per il momento, in Italia è molto distante, come osserva il quotidiano economico. Va detto che il disposition time utilizzato dal ministero della Giustizia riguarda tutti e tre i gradi giudizio, ragion per cui i tribunali di primo grado (e quelli di appello) in Italia dovrebbero centrare una riduzione del 56%, mentre la Cassazione del 25%.

In Italia, in tutti e tre i gradi di giudizio, si registra una riduzione del disposition time dell'11,8%, mentre la Cassazione è diminuita del 18,4%, le Corti di appello si sono fermate a un -5,2% e i tribunali a un ancor più modesto 4,2%. Venendo alla classifica nazionale, al tribunale di Frosinone la durata media di una causa civile è di 369 giorni, il che equivale a essere il trentatreesimo ufficio giudiziario più veloce d'Italia. Il primo è Aosta con 211 giorni, davanti a Ferrara con 219 e Vercelli con 226. Nel resto del Lazio Viterbo è a 368 giorni, Roma a 484, Rieti a 563, Latina a 632 e Cassino a 675. I peggiori d'Italia sono Vallo della Lucania con 1.518 di durata media, Isernia con 1.337 e Tempio Pausania con 1.266. La media in Italia è di 532.

A livello percentuale, invece, restando nel Lazio la riduzione della durata delle cause civili più consistente è a Viterbo con il 14,6%, quindi a Cassino con il 13%, a Frosinone con l'11% e a Roma con l'1,7%. Cresce, invece, la durata dei procedimenti a Latina con lo 0,7% e a Rieti che fa il 15,7%. Latina e Rieti sono in buona compagnia, si fa per dire, visto che il 20% dei tribunali italiani allunga i tempi medi di durata dei procedimenti civili. Viterbo è trentaseiesima in Italia, Cassino quarantatreesima e Frosinone quarantasettesima. A livello nazionale, invece, gli ultimi sono Gela con più 41,1%, Ravenna con il 73,1% e Isernia con il 74,1%. Il Pnrr si propone un altro obiettivo, quello di ridurre la durata dei procedimenti arretrati che hanno superato la ragionevole durata. In questo caso entro il 2024 si prevede di ridurli del 65% in primo grado e del 55% in appello per poi scendere ulteriormente, nel 2026, del 90% per i primi due gradi di giudizio.