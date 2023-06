L'orto sociale previsto in un'area all'interno delle case famiglia gestite dalla cooperativa "I Naviganti" di Cassino sta per divenire realtà. Nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione degli operatori e anche con la partecipe simpatia dei piccoli ospiti, sono stati tracciati i solchi per la semina e sono state installate le vasche che faranno poi da "incubatore" per gli ortaggi. Un progetto questo che è stato possibile realizzare grazie al contributo della chiesa universale Valdese da sempre vicina a realtà che si occupano della tutela dei minori, e che ha come fine ultimo non solo l'avvicinare tutti i ragazzi ospiti delle strutture ad avvicinarsi al mondo dell'agricoltura ma anche al rispetto dell'ambiente.

L'orto sociale, che i tanti piccoli ospiti delle case famiglia della cooperativa "I Naviganti" stanno realizzando, ha come fine ultimo proprio l'educazione verso un giusto e sano utilizzo dei frutti di madre natura. Un progetto entusiasmante e coinvolgente, reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla chiesa Valdese, istituzione questa sempre vicina alle fasce deboli e che già in passato ha consentito, attraverso dei progetti, la realizzazione di importanti migliorie all'interno delle case famiglia. Il progetto, come avevano spiegato dalla cooperativa, prevede il coinvolgimento di persone anziane che vivono nel circondario e che potranno non solo confrontarsi con i tanti componenti della nuova generazione ma anche fornire loro importanti consigli.