Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Alatri hanno effettuato controlli in diversi comuni, che hanno portato alla segnalazione di tre persone per spaccio di stupefacenti e all'emissione di due fogli di via.

I controlli dei militari, nei comuni di Alatri, Boville Ernica, Fiuggi e Veroli, sono stati messi in atto da parte con l'ausilio di unità cinofile di Roma e la collaborazione della polizia locale di Alatri e del servizio Igiene della Asl di Frosinone. L'operazione ha consentito di deferire in stato di libertà una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con contestuale sequestro di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina", e di segnalare due persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti, con contestuale sequestro amministrativo di 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina" e 1,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo "marijuana". In tale contesto è stato fondamentale il supporto dell'unità cinofila carabinieri di Roma che, grazie al "fiuto specializzato" del loro pastore tedesco, sono stati in grado di indirizzare le verifiche sulle persone citate.

Nel corso dei servizi, complessivamente, sono stati controllati trentadue veicoli, identificate novantatré persone, elevate otto sanzioni amministrative per violazioni di norme al Codice della strada, con sequestro amministrativo di una autovettura, ed effettuate sei perquisizioni personali. Inoltre sono stati irrogati due fogli di via obbligatorio a carico di persone, sorprese in atteggiamento sospetto, che non hanno dato contezza della loro presenza nel comune di Alatri. Inoltre, con la collaborazione di personale della polizia amministrativa della Questura di Frosinone, sono stati controllati luoghi di ritrovo e cinque pubblici esercizi di intrattenimento, accertando varie violazioni di carattere amministrativo e penale.