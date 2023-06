L'auditorium "Daniele Paris" del Conservatorio, è stato la cornice della cerimonia di consegna delle onorificenze riservate agli esercizi commerciali del capoluogo, in attività da almeno quarant'anni. Un'iniziativa realizzata dall'assessore al commercio Valentina Sementilli e dal presidente della commissione che l'ha promossa Corrado Renzi su indirizzo del sindaco Mastrangeli. A livello istituzionale presenti anche gli assessori Valentina Sementilli, Rossella Testa, Maria Rosaria Rotondi, Francesco Pallone, Alessandra Sardellitti, Fabio Tagliaferri e Adriano Piacentini.

«Questa iniziativa l'abbiamo fortemente voluta, perchè vogliamo premiare quelle che sono le attività commerciali che hanno degli anni e possono raccontare quella che è la loro storia. Storia che affonda le radici nella nostra città, quindi il commercio è un po' l'anima che ha innervato la nostra comunità. Io dico che fare il commerciante non è un'impresa semplice, significa confrontarsi sempre col pubblico, con realtà diverse, con quelli che sono i guadagni, con una pandemia che costringe le attività a stare chiuse.

Fare commercio significa anche investire quelli che sono i propri guadagni sull'innovazione, perché il mondo sta completamente cambiando, e siamo tutti sempre chiamati a delle sfide diverse. Allora ecco perchè il commerciante è l'anima della città. Avere un'azienda per così tanto tempo significa metterci passione» ha detto il sindaco Riccardo Mastrangeli.

A ricevere la premiazione sono stati: profumeria Sampaoli; Bar Chiappini; Agenzia Marcoccia Multiservizi; Lepintours; Alimentari Giovanna Grande; Farmacia Centrale, dottoressa Debora Bigoni; Musical Coggi, di Alessandra Trementozzi; Scaccia Graziella s.n.c., di Calabrese Marco & C.; Casa Musicale Vicini, di Patrizia Vicini; Ditta Apponi Stefano; Ditta Coppotelli Giuseppe, di Coppotelli Pier Luigi; Bonelli Pietro; Macciomei s.a.s., di Domenico Macciomei; Alimentari Testa Simonetta; Enoteca Celani a.r.l. soc.coop.; Alessandro Terriaca Profumeria; Leone Shoes; Mario Jeans; SACAR s.p.a.; Savone Davide; Ceccarelli Antonietta; D'Itri Eredi s.r.l.; Scaccia Beniamino; Isaia; Sodani Group srls; Alimentari Quattrociocchi; Calderari Sports; Edicola Boccardi Alfonsina; Ceccarelli Andrea; Ditta Casinelli Antonio Bruno; D'Agostini Patrizia; Antica Caffetteria dal 1974; Grossimpianti s.r.l.; Iacoboni Roberto; De Vellis Servizi Globali srl; Bar Pica sas, di Pica Silverio & C.; Montini 1848 sas; Mastronardi Gerardo Carrozzeria Multiservice; Bar Ricci; Caffè Casilina; Magale Alberto; Rabbia Valter; Farmacia Mastrangeli s.n.c.; Luigi Neglia; MA.RE.SA. srls; Cironi Carni srl; Officina Di Maulo Pietrino; Terrinone Antonio; Autocarrozzeria L.F.A.D., di D'Aversa Maurizio; Memmina/Gruppo Crispino srl; Centro Copie Bortone 2.0 srl; Hotel Testani-Ristorante La Trattoria; Paniccia Sonia; Arduini Gioielli; Service Centro srl; Maritato Francesco; Brogi Abbigliamento; Fratangeli Benito & C.; Filone; Farmacia Sorda; TMT interior design; Trattoria Sellari.