È uscito fuori strada mentre stava facendo ritorno a casa, come aveva fatto decine e decine di volte. Pochi chilometri che percorreva ormai da una vita, quelli che separano Cassino da Sant'Elia. Ma sabato sera quella stessa strada così tanto familiare lo ha tradito: forse per la pioggia, forse a causa di un animale saltato fuori all'improvviso Benedetto Di Ponio (da tutti chiamato Michele) di 33 anni ha sfondato il guardrail, cappottandosi. Drammatici i soccorsi.

Le esequie si terranno nella chiesa di San Sebastiano, a Sant'Elia: sale l'attesa per i funerali slittati per questioni organizzative, visto che una parte dei congiunti del ragazzo non sono in Italia. Per l'ultimo saluto da parte della famiglia e dell'intera comunità occorrerà attendere la giornata di giovedì. Ieri sera, intanto, i suoi amici hanno voluto rendergli omaggio con una composta fiaccolata in zona Case Fiat.

La nottata e il dolore

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'auto, una Citroen Saxo, sia uscita fuori strada a non molta distanza dal bivio per l'Olivella. Un impatto violento contro il guardrail, divelto con l'urto. L'auto è finita nella cunetta, ribaltandosi. E il corpo del giovane è rimasto intrappolato dalle lamiere. Sembrerebbe che i soccorsi siano giunti con ritardo, con le ambulanze già impegnate su altri fronti e che per questo si sia reso necessario - secondo una prima ricostruzione dei fatti - dover far ricorso all'ambulanza da Pontecorvo.

All'arrivo, comunque, di vigili del fuoco e carabinieri pare che la situazione fosse drammatica: una tragedia immane. Le indagini dell'Arma, per ricostruire con esattezza la dinamica, sono in corso.

Forte il dolore della comunità di Sant'Elia che si è stretta alla famigli. E che a distanza di un anno, torna a piangere un'altra vita spezzata. A fine luglio dello scorso anno la comunità santeliana piangeva la scomparsa della ventiquattrenne Francesca Lafragola, deceduta sulla Cassino-Sora dopo lo schianto tra la moto su cui viaggiava insieme al fidanzato e un'auto.

A margine dei tanti messaggi social di vicinanza ai cari e agli amici del giovane di 33 anni non sono mancate le polemiche sulla sicurezza, per un tratto di strada già teatro di tantissimi incidenti. Alcuni, purtroppo, mortali.