Donna investita poco distante dallo stadio Tomei di Sora. Traffico paralizzato. Su via Sferracavallo la signora è stata urtata da una Ford Fiesta. Sul posto i soccorsi e i carabinieri per i rilievi di rito. La donna è stata trasferita per accertamenti al nosocomio sorano, ma non sembrerebbe aver riportato importanti conseguenze.