Un guasto improvviso su una condotta adduttrice ha costretto Acea ad interrompere il flusso idrico in alcune zone periferiche della città di Cassino e dei comuni di Cervaro, San Vittore del Lazio e Pignataro Interamna.

L'episodio è avvenuto in via Valle Muscosa, nella città martire, dove i tecnici del gestore idrico sono al lavoro da questa mattina per riparare il guasto. Il regolare ripristino del servizio è previsto a partire dalle ore 22.