Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo della Telecom, nonno e nipote miracolati. L'incidente è avvenuto questa mattina sulla provinciale che dalla zona Volla porta ad Aquino. Per cause ancora al vaglio della polizia locale di Aquino, coordinata dal comandante Nello Fusco, l'ottantenne al volante della Toyota Yaris ha perso aderenza finendo contro il palo delle telecomunicazioni che si trova a bordo strada: un impatto durissimo. Per fortuna, sia il pensionato che il nipote di quindici anni - entrambi di Castrocielo - non hanno riportato ferite. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cassino per mettere in sicurezza il palo. Dinamica al vaglio.