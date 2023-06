L'agenzia regionale della protezione civile del Lazio ha diramato l'allerta gialla per rovesci temporaleschi con validità dal pomeriggio di oggi e per le successive 3-6 ore. E dalla tarda mattinata di domani per le successive 6-9 ore. Il permanere di tale instabilità è previsto fino alle prime ore della giornata di giovedì.

Preso atto che l'attuale periodo è caratterizzato da una significativa instabilità meteorologica che si manifesta con precipitazioni particolarmente intense, di tipo puntuale e localizzato, determinando fenomeni di allagamenti e smottamenti, l'agenzia regionale della protezione civile Lazio ha inviato una nota ai sindaci e alle prefetture. Nella nota inviata, si raccomanda la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi. Sarà poi fondamentale garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali.