A distanza di tre mesi il parcheggio resta ancora vuoto. E i pendolari continuano a occupare, per intere giornate, spazi destinati ai residenti o alle attività commerciali. Stiamo parlando della nuova area di sosta posizionata davanti all'agenzia delle entrate, in via Valle Fioretta nel quartiere Scalo. Circa settanta stalli gratuiti che potrebbero essere utilizzati prevalentemente dai pendolari ma che restano ancora inutilizzati. Ma qual è il problema questa volta? Diversi utenti della stazione ferroviaria, infatti, hanno sollevato la questione della sicurezza in un posto abbandonato nel degrado tra bottiglie di vetro e sporcizia varia. Ma non solo. Nei giorni scorsi ci sarebbero state anche alcune risse nel piazzale Pertini (davanti al parcheggio) che fa da capolinea agli autobus Cotral e alle circolari urbane. Un fatto che, secondo i pendolari, è all'ordine del giorno. Ma andiamo con ordine.

I precedenti

Agli inizi di marzo l'amministrazione comunale annunciava l'apertura della nuova area di sosta. Ma l'entusiasmo iniziale fu subito frenato dal cartello che regolamentava l'accesso al parcheggio. Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 12. Orari lontani dalle esigenze dei pendolari che iniziano la giornata lavorativa alle prime luci dell'alba. Dopo che la questione era stata sollevata da Ciociaria Oggi, anche con diversi interventi da parte dell'opposizione e dall'associazione "Pendolari Roma-Cassino Express", il Comune fece un dietro front revisionando gli orari con apertura dalle 5 fino a mezzanotte. Lasciando comunque la sosta completamente gratuita. Ma ad oggi si vedono ancora troppe poche auto. I residenti e i commercianti della zona continuano ad avere a che fare ogni giorno con il caos parcheggi.

I disagi e le richieste

«C'è da dire che il Comune il suo l'ha fatto regolamentando recentemente la sosta in via Sacra Famiglia con il disco orario - dice Dheni Paris, titolare del bar B&J - Il sindaco Riccardo Mastrangeli è venuto incontro alle richieste di noi commercianti, mostrandosi aperto al dialogo e al confronto». Infatti, prima la strada era invasa dalle auto che restavano parcheggiate fino a sera. Adesso possono essere utilizzate dai cittadini durante il giorno. «I pendolari hanno ragione però i parcheggi ci sono e non sono neanche distanti - aggiunge - Se hanno paura potrebbero ad esempio tramite l'associazione chiedere una maggiore tutela, soprattutto nelle fasce serali, da parte delle forze dell'ordine. Anche presentando una lettera scritta». Insomma una zona che continua ad essere «in sofferenza - continua la signora Raffaella, residente nel quartiere - Posti destinati ai condomini che vengono occupati da chi si reca ogni giorno a Roma per motivi di lavoro». Senza dimenticare «il caos che si crea quando è prevista una cerimonia funebre nella chiesa della Sacra Famiglia», aggiunge. Insomma il problema si è in qualche modo affievolito restituendo i posti auto di via Sacra Famiglia al quartiere. Ma resta sempre la sosta selvaggia dei pendolari e un parcheggio completamente inutilizzato.