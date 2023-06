Nei giorni scorsi, nel quadro delle iniziative finalizzate al contrasto delle irregolarità inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il lavoro nero, i carabinieri della stazione di Anagni, unitamente a quelli del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Frosinone, con la collaborazione dell'ispettorato territoriale del lavoro, hanno svolto un controllo straordinario nel settore edile, ispezionando un cantiere presente nella zona periferica della Città dei Papi.

Nel corso delle verifiche, che hanno interessato le cinque ditte impegnate nella realizzazione di un sito industriale, sono state accertate varie violazioni della normativa inerente alla sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinata dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche. In particolare le violazioni riscontrate hanno riguardano l'assenza di alcuni dei requisiti di sicurezza e il mancato rispetto delle norme in materia anti-infortunistica attinenti sia la salvaguardia dei lavoratori che lo stato di sicurezza dei luoghi di lavoro. Al termine degli accertamenti, oltre alle ipotesi penalmente rilevanti, i militari hanno contestato ai legali rappresentanti delle ditte interessate, sanzioni amministrative per 11.700 euro.