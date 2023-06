È morto Silvio Berlusconi, leader e fondatore di Forza Italia. Si è spento questa mattina all'età di ottantasei anni all'ospedale San Raffaele di Milano. Il quattro volte presidente del Consiglio è stato sempre ospite della manifestazione "L'Italia e l'Europa che vogliamo a Fiuggi" con Antonio Tajani nella quale ha sempre indicato la linea di Forza Italia e del Popolo delle Libertà. Celebri le sue analisi politiche al Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi, dove era di casa. In molti ricordano anche le sue battute e barzellette raccontate in un contesto più informale. Nei primi anni, quelli della fondazione di Forza Italia, delle vittorie e dei governi è stato in stretto contatto con Antonello Iannarilli, Alfredo Pallone, Riccardo Mastrangeli e tutta la leadership provinciale e regionale del partito. Si ricorda di lui la partecipazione in prima persona alla campagna elettorale delle comunali di Frosinone del 2002, durante il ballottaggio tra Domenico Marzi, centrosinistra, e il candidato del centrodestra Nicola Ottaviani. Fu noto in quell'occasione il discorso di Berlusconi nella villa dell'ex sindaco Sandro Lunghi in un contesto a metà tra il politico e il conviviale.