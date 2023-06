Gli step sono due. Entro i prossimi quindici giorni il sindaco Riccardo Mastrangeli, dopo aver preso atto del parere dei tecnici, deciderà se proseguire con l'attuazione del Piano urbano della mobilità sostenibile senza cambiare nulla oppure se apportare delle modifiche alle piste ciclabili e a quelle ciclopedonali in fase di realizzazione. Mentre a settembre e ottobre ci sarà uno studio dettagliato sui flussi di traffico, che sarà fondamentale per la vera e propria rivoluzione della mobilità parametrata sull'entrata in funzione del Bus Rapid Transit. In entrambi i casi le indicazioni del primo cittadino saranno determinanti però. Vero che sia il Put (Piano urbano del traffico) che il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) sono stati varati nell'ottobre 2020 e hanno una prospettiva di dieci anni, ma i disagi e le proteste dei cittadini del quartiere Scalo hanno lasciato il segno. Inoltre, il passaggio nella fase esecutiva del Brt rende possibile degli "approfondimenti", soprattutto sulle ciclabili.

I percorsi

A scatenare le proteste dei cittadini dello Scalo sono state le perimetrazioni dei cantieri e dei percorsi in via Giacomo Puccini e in via Fontana Unica. Parliamo della pista ciclopedonale, che dallo stadio Benito Stirpe, in località Casaleno, arriva fino alla Fontana Bussi, nel quartiere De Matthaeis. Attraversando lo Scalo e collegando tutti i punti strategici della parte bassa del capoluogo. Per quanto riguarda invece le piste ciclabili, il progetto prevede che comincino dalla parte più distale di Corso Lazio e arrivino fino a Madonna della Neve, per poi tornare indietro sulla Monti Lepini e ricongiungersi. Con ogni probabilità gli approfondimenti chiesti da Mastrangeli potranno riguardare pure l'esame dei percorsi delle piste. Nel caso di "itinerari paralleli" si potrebbe pensare di eliminarne uno. Così come sul tavolo c'è l'ipotesi di una sola corsia nei tratti di via Giacomo Puccini e di via Fontana Unica relativamente alla ciclopedonale. Si sta pure pensando all'eliminazione del travertino che divide la pista ciclabile dalla carreggiata. In ogni caso laddove sarà possibile si procederà con una sola corsia.

La novità del Brt

Il progetto è stato indicato anche con la locuzione "metropolitana di superficie". In realtà non sono previste rotaie. Si tratta di un bus elettrico su corsia dedicata. Nello studio di fattibilità del dirigente Marlen Frezza e del funzionario Pio Porretta si legge: «La riorganizzazione complessiva della linea di trasporto collettivo del Brt si basa sull'istituzione di una linea ad alta frequenza, da effettuarsi con bus elettrici lungo un percorso che si sviluppa dal capolinea del parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria, transita dal parcheggio dell'ascensore inclinato fino a piazzale De Matthaeis. La linea giornaliera attraversa la zona maggiormente popolata del Comune e si estende per circa quattro chilometri. Il percorso del Brt è descritto per terminali, dove il sistema si attesta e che hanno funzione di terminale, e i tratti di linea, composti da sezioni. I terminali hanno la funzione oltre che per l'esercizio del sistema di Tpl, anche da nodo di interscambio con gli altri modi di trasporto». I terminali individuati sono la stazione ferroviaria e piazzale De Matthaeis; le direttrici principali sono via Moro e via Marittima, mentre i punti di snodo via don Minzoni, via Sacra Famiglia, via Puccini, via Moro, via Casilina, via De Matthaeis, via Adige e via Po. Prosegue la relazione: «Lungo il percorso sono stati individuati i tratti, suddivisi per sezioni in cui, allo stato attuale delle dimensioni delle sezioni stradali, delle infrastrutture e dell'assetto della circolazione viaria e della sosta, è possibile prevedere una sede dedicata per la circolazione dei mezzi... L'intervento richiede oltre all'installazione dei sistemi di ricarica, la realizzazione di una sottostazione per la fornitura della tensione necessaria per consentire la contemporanea ricarica veloce di più mezzi, e gli accessori per consentire la fermata ed il ricovero dei passeggeri in attesa. Fattori come pendenza, variabilità e visibilità dell'asse del tracciato, numero e distanza tra le intersezioni, possono incidere anche sulla fattibilità della sede riservata». La sede dedicata potrebbe coincidere con la corsia della pista ciclabile, per esempio in via Marittima. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha detto: «È previsto dalla normativa il cosiddetto percorso promiscuo, tra Brt e pista ciclabile. Valuteremo la situazione dopo gli approfondimenti dei tecnici». Gli spazi per il passaggio del Bus Rapid Transit va organizzato. Tenendo presente che il Brt viaggerà dallo Scalo a De Matthaeis ma anche in direzione opposta. E bisognerà considerare contemporaneamente, in relazione al tragitto, la pista ciclabile, le fermate, il restringimento della carreggiata e tutto il resto.

La viabilità

I fattori da tenere presenti sono diversi. Intanto la durata decennale di Put e Pums, varati nel 2020. Vuol dire che necessariamente si dovrà ragionare sia in un'ottica di breve periodo che di medio e lungo. Gli "approfondimenti" sulle piste ciclabili e ciclopedonali daranno indicazioni importanti. Ma è il Brt il "fulcro" della viabilità futura, perlomeno nella parte bassa del capoluogo. Quando potrebbe essere operativo? Secondo alcune indicazioni tra 18-24 mesi. Ma intanto bisognerà preparare tutto. Gli inevitabili restringimenti della carreggiata potrebbero suggerire di procedere con il sistema dei sensi unici. Ma occorrerà tenere presenti le esigenze dei quartieri, delle famiglie, dei cittadini e dei commercianti. In prospettiva lo scenario prevederà pure la riattivazione dell'impianto di risalita e l'intenzione dell'Amministrazione Mastrangeli è quella di raddoppiare le linee. Da verificare, in alcuni asset, le cosiddette "zone 30", come vengono definite quelle aree della rete stradale urbana in cui la velocità massima consentita è di 30 chilometri all'ora invece di 50. Da non dimenticare l'intera situazione che riguarderà il centro storico. Temi come la pedonalizzazione e le zone a traffico limitato sono sul tavolo. Sul Piano della mobilità urbana il sindaco Riccardo Mastrangeli ha più volte ribadito i punti fermi del suo ragionamento. Notando: «I dati sanitari riguardanti la città di Frosinone registrano numeri preoccupanti, nei report nazionali, in relazione alla diffusione di neoplasie, broncopneumopatie e malattie cardiovascolari. Le polveri sottili, le principali responsabili di queste condizioni patologiche, tendono infatti a ristagnare sul nostro territorio in ragione della particolare conformazione orografica che non ne permette la dispersione. Poi ci sono gli obiettivi dell'agenda 2030 e 2035 dell'Unione Europea, che prevedono tra l'altro l'abbandono del motore veicolare termico. È per questi motivi che Frosinone deve seguire l'esempio delle città più avanzate, mettendo in atto una vera e propria rivoluzione della mobilità, con un passaggio deciso dal trasporto privato al trasporto pubblico. Anche a tutela delle fasce sociali più deboli che nel futuro avranno difficoltà economiche ad acquistare un'auto nuova con motore ecologico».